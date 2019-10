Ángel Vargas

Militante de la libertad de expresión, de los derechos humanos en su amplísima gama, creyente de las cosmovisiones indígenas y profundamente antineoliberal y anticapitalismo salvaje, así se define Luisa Valenzuela, en entrevista con La Jornada, quien ayer fue designada ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español.

El jurado reconoció a la escritora argentina ‘‘por la extensión y la inteligencia de su obra, su genialidad narrativa, la constancia y presencia en sus publicaciones, el acierto en cuatro géneros (la novela, el cuento, el microrrelato y el ensayo), su sentido lúdico y creativo y el elemento reflexivo de su obra y su vinculación con la sociedad”.

Nacida en 1938, en Buenos Aires, Luisa Valenzuela recibirá un diploma, una obra escultórica diseñada por el artista Vicente Rojo y una cantidad equivalente en pesos mexicanos a 125 mil dólares, que le serán entregados este año en fecha por definir, asienta el documento.

Con el fallo, Luisa Valenzuela se convierte en la primera mujer en ganar el galardón, luego de que lo obtuvieron Mario Vargas Llosa en 2012, Sergio Ramírez en 2014, Eduardo Lizalde en 2016 y Luis Goytisolo en 2018. Apenas el jueves también fue anunciado que este año recibirá la Medalla Carlos Fuentes que otorga la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

El XXI, siglo de las mujeres

–¿Qué representa para usted ganar este premio y la medalla con el nombre de Carlos Fuentes?

–Jamás me he presentado a un premio, por cobardía quizá, para no tener que sufrir durante la espera y con la muy probable derrota; por tanto, este premio tan prestigioso que es a la obra literaria en general, y también todo lo que significan Carlos Fuentes y la FIL de Guadalajara me producen una emoción enorme y también un bastante aterrador sentido de responsabilidad.