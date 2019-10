Martín Solares, escritor: A diferencia del Nobel otorgado a Handke, quien se mencionaba desde hace años, el galardón a Tokarczuk sorprendió en Hispanoamérica. Pero si bien la obra de la narradora polaca apenas comienza a traducirse al español, ya podía leerse ampliamente en francés y en inglés, por no mencionar que el año pasado con Sobre los huesos de los muertos, editada en español por Oceáno México, la autora obtuvo el premio Man Booker a la mejor novela.

Una cultura con esas fluctuaciones, postula Tokarczuck, no confía en lo que se les dice que deben creer. Es por eso que puede revelar los claroscuros de la historia de Polonia. Su mirada que se inicia en la poesía, en la lectura de Freud y de Jung, penetra con agudeza e imaginación registros que se escapan al mundo cuadrado de Occidente.

José Gordon, escritor: La obra de Olga Tokarczuck no se mueve en los modelos de una narrativa lineal clásica. Ello se debe a que su percepción es diferente, marcada por la aparición y la desaparición. Polonia se borró de los mapas de Europa por más de 100 años. Fue dividida y ocupada por nazis y rusos.

Bárbara Jacobs, escritora: Una sorpresa más del Nobel, pero particularmente grata. Después del escándalo del año pasado, celebro que en esta ocasión el Nobel de Literatura se conceda a la alta calidad literaria de la obra del autor premiado, Peter Handke y no a absolutamente ninguna otra razón circunstancial.

Geney Beltrán, novelista, editor y crítico: Conozco poco la obra de Peter Handke como dramaturgo; lo conozco más como narrador y por el éxito de las películas de Wim Wenders, como guionista de Las alas del deseo, titulada originalmente El cielo sobre Berlín, y Falso movimiento.

Premio a la dramaturgia

Alain Derbez, escritor: Llegué a Olga Tokarczuck por su novela Sobre los huesos de los muertos. Escrita en primera persona, me parece fascinante por muchas razones. Podría hablar también de El miedo del portero ante el penalty, de Handke, que me encantó; pero ahora me parece muy importante que el Nobel de Literatura se lo hayan dado a una mujer.

Verónica Bujeiro, dramaturga: Handke ha escrito en diversos géneros, pero se le sigue diciendo el dramaturgo Peter Handke. Entonces, que la dramaturgia sea considerada literatura es motivo de celebración para todos los que nos dedicamos a eso. En México se montó Insultos al público, obra tan confrontativa con el escenario y las cosas que dice, generalmente encuentra con quién dialogar, con actores, directores que se interesan en montarla de forma profesional. En lo personal me gusta la obra Gaspar, que es una de las clásicas.