▲ Aspectos del acto in memoriam a Enrique Servín. Foto cortesía de la Secretaría de Cultura de Chihuahua

Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 12 de octubre de 2019, p. 4

Chihuahua, chih., Familiares, amigos, intelectuales, artistas y personas de pueblos originarios abarrotaron el teatro de cámara Fernando Saavedra, en la capital del estado, y con un minuto de aplausos recordaron al maestro Enrique Alberto Servín Herrera, al arribar sus restos mortales al escenario para un homenaje y guardia de honor efectuado ayer.

El recinto vibró con el aplauso al unísono que surgió tras la entrada del féretro de Enrique Servín, como fondo se escuchó la música interpretada por el ensamble de cuerdas de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua y se proyectaron varias fotografías para recordarlo.

Más de 300 personas llenaron el teatro de cámara, algunas de pie;al centro del escenario se colocó el ataúd rodeado de coronas de flores.

Compañeros de trabajo, representantes de comunidades indígenas y de sociedades literarias, intelectuales y personas del gremio artístico acudieron a ese acto.

El cuerpo del poeta, traductor y defensor de las lenguas indígenas fue velado desde la noche del jueves en la funeraria Mausoleos Luz Eterna y ayer fue llevado al teatro Fernando Saavedra para un homenaje que organizó la Secretaría de Cultura, el cual incluyó proyección de imágenes para recordar a Servín y música de la Filarmónica del Estado de Chihuahua.

Amigos y el círculo cercano al poeta fallecido convocaron a una reunión en la víspera del homenaje, para recordarlo leyendo literatura.

El servicio funerario continuó hasta las 22 horas de ayer y este sábado al mediodía se oficiará una misa para después trasladar el cuerpo del poeta y traductor al panteón La Colina, donde será sepultado.

Legado inmenso

Enrique Servín era jefe del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad y coordinador del Programa Institucional de Atención a las Lenguas y las Literaturas Indígenas de la Secretaría de Cultura estatal.

Su trabajo de estudio, difusión y traducción de los idiomas indígenas del estado de Chihuahua le llevaron a obtener reconocimiento nacional e internacional, dominaba 28 idiomas y ganó el Premio Chihuahua de Poesía y el Premio Internacio-nal de Cuento, Mito y Leyenda Andrés Henestrosa.

‘‘Enrique Servín fue nuestro Miguel León-Portilla, para Chihuahua en particular, y como tal tiene que ser reconocido, porque su legado es inmenso. Todavía no lo tenemos valorado al cien por ciento ni vemos la magnitud de su obra, porque como era una persona extremadamente modesta no concebía que él, trabajando en la Secretaría de Cultura, la propia dependencia publicara sus libros, con todo y el mérito que él tenía y que para nosotros hubiera sido una gran aportación”, expresó María Concepción Landa García Téllez, secretaria de Cultura estatal.