n México sólo la mitad de las mujeres tiene acceso a la educación media superior y una quinta parte a la superior, quien no tiene mayor horizonte de desarrollo asume una maternidad, muchas veces deseada, antes de llegar a cumplir 20 años. Se trata de personas que han sido excluidas del derecho a la información, a la salud y a la educación, son jóvenes cuyo horizonte de escolaridad es corto, no va más allá de la secundaria, porque ni ellas ni sus antecesoras han tenido acceso ni a estudios superiores ni a empleos atractivos, chicas que reproducen la pobreza y un estilo de maternidad temprana que les impide crecer más y postergar la formación de la familia para cuando se tengan mejores condiciones económicas. Hay también prácticas ancestrales de matrimonios arreglados a edades muy tempranas, que son parte de usos y costumbres que, en pleno siglo XXI, prevalecen en pueblos originarios y algunos barrios del país y de la Ciudad de México.

En cambio, las mujeres que aspiran a estudiar más y quieren postergar el matrimonio y la maternidad, vienen de familias con mayor capital económico y cultural, están más informadas y desde el noviazgo o cuando inician su vida coital recurren a métodos anticonceptivos. Sin embargo, aun dentro de este grupo privilegiado, 40 por ciento enfrenta un embarazo no deseado antes de cumplir 19 años, menos de 10 por ciento recurrirá a la interrupción del embarazo (un derecho garantizado en la Ciudad de México por decisión de la mujer, hasta la semana 12 de gestación) y las demás asumirán la maternidad dentro o fuera del matrimonio, como una inercia o reproducción social. En el nivel medio superior, casarse o hacerse madre es tercera causa de deserción escolar.

La mayoría de adolescentes se embaraza de sus novios, a veces por falla del método anticonceptivo (ninguno es 100 por ciento seguro), porque no se han enterado dónde pueden conseguirlos, porque no los usan siempre, es decir en cada contacto sexual, o porque no saben utilizarlos correctamente. Hay también casos de embarazos por violación, especialmente entre niñas y adolescentes menores de 16 años.

En la Ciudad de México nacen cada año más de 18 mil hijos de madres menores de 19 años, la gran mayoría de ellas tiene entre 18 y 19 años, casi 7 mil son menores de 17 y cerca de 400 son realmente niñas, de menos de 15 años de edad. La tasa local es de 55 nacimientos por cada mil adolescentes, una tasa menor que la del país (de 70/1000), pero que muestra un estancamiento en las décadas recientes. Las más altas tasas de embarazos de adolescentes se registran en las alcaldías de Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón.

Como parte de las políticas de igualdad, el gobierno de la Ciudad de México considera que todas las personas, mujeres y hombres, tendrían que acceder a más altos niveles de escolaridad, a trabajo decente y a posiciones políticas de alta decisión. De ahí la importancia del Programa Pilares: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, ubicados en las zonas de mayor precariedad, los cuales cuentan con ciberescuelas con tutores para quienes quieran concluir sus estudios de educación básica, media superior o superior, talleres de oficios y apoyos económicos para emprendedores y emprendedoras, y programas deportivos y culturales.