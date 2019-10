Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2019, p. 18

Se estima que México ocupa el primer lugar mundial en acoso escolar. Asimismo, es donde la mayor parte de estudiantes que son testigos de acoso escolar no intervienen.

Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Facebook, lanzaron la estrategia: Misión Paz Escolar.

La iniciativa es respaldada por la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico, Save the Children, Fundación en Movimiento y Yeltic. El esquema se inicia hoy y operará en 800 planteles de Tepito, Iztapalapa y Milpa Alta, entre otras zonas.

Misión Paz Escolar tiene como propósito crear habilidades socioemocionales que ayuden a prevenir el acoso escolar y a crear conciencia sobre la seguridad en las redes sociales e Internet y así evitar el ciberacoso.

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sostuvo que la estrategia es un proyecto que ofrece experiencias educativas en situaciones reales a través de ambien-tes virtuales.

Ante estudiantes de la Escuela Secundaria Número 1 César A. Ruiz, dijo que el uso de la tecnología les permitirá percibir, en carne propia, circunstancias cotidianas que los harán comprender la importancia de una convivencia sana en su entorno escolar .

Héctor Faya Rodríguez, director de Programas de Política Pública para América Latina de Facebook, detalló que tenemos estudios internacionales que muestran que en el mundo aproximadamente 85 por ciento de los estudiantes frecuentemente son testigos de situaciones de acoso escolar y no hacen nada para ayudar .

Sostuvo que aunque sienten empatía por quienes padecen el acoso, no actúan porque muchas veces los estudiantes no cuentan con las herramientas para prevenir el acoso escolar, y no son conscientes de las consecuencias presentes y futuras que puede tener una situación de acoso escolar en la vida de las personas .