▲ Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Foto Luis Castillo

En el caso de los normalistas de Tenería, Peralta opinó que sus demandas pudieran ser justas.

Hay que conocer su entorno social, el origen de su lucha y darnos cuenta que en sexenios anteriores la intención no era fortalecer las escuelas rurales sino exterminarlas , dijo.

“Lo que no haremos nunca en este gobierno, como he escuchado desafortunadamente de algunas voces, es la represión. Creo que los que hoy buscan el toletazo deben tener un alto grado de depresión porque eso no lo vamos a hacer”, subrayó.

El objetivo, dijo, es equilibrar el derecho de expresión con los de tránsito y de trabajo, así como promover que se deje de utilizar la manifestación extrema .

–Ciudadanos tienen la percepción de que a los manifestantes el gobierno no les puede hacer nada .

–No es que no les podamos hacer nada. Este es un gobierno firme, de leyes. Lo que se ha dicho es que no porque exista una manifestación va a salir un grupo antimotines a golpear al pueblo, pero eso no quiere decir que no vayan a tener alguna sanción por ello.

–¿Por qué no han detenido a manifestantes que, frente a la autoridad, destruyen inmuebles o mobiliario urbano?

–Mi comentario es que la autoridad local tiene que ir resolviendo los temas locales, y encontrarán en la Secretaría de Gobernación apoyo para solucionar los temas. Prácticamente 90 por ciento que tenemos nosotros surgen en lo local.