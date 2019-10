Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2019, p. 8

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió ayer trabajar para que la evolución del sistema democrático del país sea irreversible.

Aunque estimó que no puede haber vuelta atrás en dicho desarrollo, pidió no confiarse y defender día a día que efectivamente no ocurra.

En la presentación del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018, recordó a quienes quieren hacer creer a la sociedad mexicana que el país arribó intempestivamente a la democracia el primero de julio de 2018, que ésta es contribución de múltiples generaciones de especialistas, legisladores, actores políticos y partidos de todas las ideologías.

Señaló que en nuestra democracia no hay lugar para el dogmatismo ni para el creacionismo, es decir, para pensar que se inventó de la noche a la mañana. Esta es la manera más burda de negar más de 30 años de luchas y de una evolución institucional que es referente en el contexto internacional.