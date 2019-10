Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2019, p. 6

En la renegociación de los contratos de construcción de gasoductos no se logró la reducción que el gobierno federal habría querido, pero se evitó que el país enfrentara una situación financiera terrible ; además, se reducirán las tarifas y habrá gas para vender, sostuvo el director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

El funcionario compareció ayer ante comisiones de la Cámara de Diputados, un encuentro que se esperaba áspero por las preguntas críticas que supuestamente la oposición traía bajo el brazo, pero que al final transcurrió de manera tersa. De entrada, el funcionario pidió a los legisladores: Espero que tengamos una relación amistosa .

La principal queja se centró en la reducción de tarifas en estados con clima extremo. Bartlett respondió que éstas fueron fijadas de manera errática por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Primero las bajó al suelo y luego las subió a las nubes. Sus integrantes (de la CRE) son cambiados para bien y tendrán más cuidado .

Anunció que determinar una tarifa social es preocupación del gobierno y, ante la pregunta del PAN respecto de cuándo se reducirá el costo de la electricidad, afirmó que en 2019 las tarifas no sólo se han reducido 3.3 por ciento en términos reales, sino que incluso estamos subsidiando a los privados, que son nuestra competencia. El Presidente no quieren que suban de ninguna manera. Este año ya se cumplió”, señaló.