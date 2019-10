Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2019, p. 5

Es urgente desarrollar políticas que reduzcan la desigualdad y la pobreza en México, pues son humanamente inaceptables y tienen un impacto negativo en la productividad, advirtió el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

En la inauguración del decimosegundo Diálogo nacional por un México social: ¿nuevo régimen, nuevo desarrollo?, se pronunció por incentivar el consumo y elaborar un presupuesto que también contemple el desarrollo sustentable.

Acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, Graue sostuvo que es significativa la pobreza en el país, y si las personas no tienen recursos, no hay consumo y no se fortalece el mercado interno. Necesitamos incrementar la recaudación, que representa apenas 13 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras en Chile alcanza hasta 20 por ciento .

Manifestó que es necesario revisar temas como las exenciones y los impuestos progresivos. Dijo que es necesario elaborar un presupuesto que contemple el desarrollo sustentable, pues de acuerdo con el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, México será uno de los países más afectados por estar en la zona de los trópicos, con costas en los dos grandes océanos y zonas muy áridas.

En el auditorio Maestro Jesús Silva-Herzog, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía, Herrera Gutiérrez coincidió en que México es un país de ingresos medios, pero casi la mitad de la población vive con ingresos por debajo de la línea de pobreza; ha crecido muy poco y tiene desigualdades muy fuertes por regiones.