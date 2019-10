Carolina Gómez Mena

Viernes 11 de octubre de 2019

La Procuraduría Agraria y las comisiones nacionales de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y Forestal (Conafor) signaron un convenio por medio del cual los núcleos agrarios se podrán blindar ante el desarrollo de megaproyectos en sus territorios.

Luís Hernández Palacios Mirón, titular de la procuraduría, detalló en entrevista que entre otros aspectos el acuerdo da la posibilidad de que por decisión de su asamblea puedan declarar área natural protegida (ANP) su territorio o parte de su territorio, y derivado de ello tendrán un programa de manejo para las tierras.

Al ser una ANP no puede haber minería, no puede haber extracción de hidrocarburos, no puede haber paso de hidrocarburos ni puede haber generación de energía eléctrica o eólica .

Con la Conafor tendrán apoyo para establecer acciones de conservación, de restauración y de aprovechamiento racional de la riqueza forestal y selvática.

La intención es que con capacitación y orientación, ellos aprovechen el bosque en un sentido racional, sustentable, de regeneración y conservación .

