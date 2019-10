E

n la serie de entregas (del 3 de febrero al 26 de mayo de 2017) de Economía Moral investigaciones recientes sobre bien-estar , abordé varias veces el pensamiento de Martin Seligman (MS), considerado el creador de la sicología positiva, que estudia en qué consiste la salud síquica, en contraste con la sicología clínica, la siquiatría y el sicoanálisis, cuyos objetos de estudio son los trastornos mentales. En la entrega del 17 de febrero analicé el cambio en su visión del bien-estar (BE) entre La auténtica felicidad (FA) y el libro que siguió, Florecer. Esto significó ampliar los tres rubros incluidos en FA: emoción positiva, involucramiento ( engagement) y sentido ( meaning) a cinco, añadiendo relaciones significativas , y logros . Más recientemente, MS ha publicado dos nuevos libros (al parecer no disponibles en español): Homo prospectus (en coautoría con P. Railton, R.F. Baumeister y C. Sripada, Oxford University Press, 2016) y The Hope Circuit: A Psychologist’s Journey from Helplessness to Optimism, Public Affairs, 2018. En éste dice que la sicología usual estudia la memoria, el pasado personal, la motivación y la percepción, y supone que sus acciones futuras se desprenden del conocimiento de su pasado y su presente. Añade:

“Este panorama violenta mi propia vida mental. No pienso mucho en el pasado, y ciertamente no me dejo acariciar por el presente. El presente es demasiado breve para morar en él. Más bien, uso una enorme parte de mi tiempo imaginando futuros, fantaseando que pasaría si… dándole vueltas a posibles escenarios… y mientras más envejezco, más tiempo le dedico al futuro. El nombre de nuestra especie me molesta también. Homo sapiens significa hombre sabio, pero en contraste Homo habilis, hombre diestro, y Homo erectus, hombre erguido, este nombre no es una descripción, sino una aspiración. Y no es una con la que vivamos a la altura… Siguiendo a Dan Gilbert, profesor de sicología en Harvard, yo creo que la habilidad humana sin rival es la de imaginar futuros –prospección–, es la única que describe nuestra especie… Por tanto, nuestro mejor nombre es Homo prospectus” (capítulo 28, pp. 350-1, The Hope Circuit)