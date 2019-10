Primero, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera: incrementar la edad de retiro es un tema que se debe platicar con todos los jugadores en el sistema de pensiones del país y ello se puede hacer de diversas formas: que se ahorre más; mayor ahorro voluntario o un aumento en la edad de retiro, pero no vamos a poder llegar a una solución sobre eso si no la construimos entre todos .

Después, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos: urge una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro que incluya elevar la edad de retiro y aumentar la contribución obligatoria de los trabajadores; tenemos la más absoluta convicción de que la reforma debe ser abordada ya; no debemos fabricar pobres del futuro (¡¡¡!!!).

Más adelante, el subgobernador del BdeM, Gerardo Esquivel: hay que abrir el debate sobre la posibilidad de aumentar la edad del retiro; no aumentar la edad de retiro sólo iría en detrimento del monto de las pensiones que recibirían los trabajadores en el futuro .

Y de pilón, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo: aumentar la edad de jubilación es un camino hacia el objetivo final que es el bienestar de las personas; el Sistema de Ahorro para el Retiro requiere una verdadera reconstrucción .

¿Quieres que te lo cuente otra vez?, porque palabras más o menos es el mismo discurso de sexenios anteriores (todos prometieron que con sus reformas pensionarias habría en abundancia lo que hoy dicen que falta), y como es costumbre ni una sola palabra relativa al aumento del ingreso de los trabajadores para que estos, a su vez, puedan incrementar sus aportaciones para el retiro.

Pero bueno, López Obrador fue contundente: mientras yo sea Presidente no habrá ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro. Tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal; no queremos saber nada del periodo neoliberal, fue un fracaso rotundo y no queremos seguir con lo mismo .

Las rebanadas del pastel:

En el caso del bobalicón comandante Borolas, Felipe Calderón, vale recordar lo dicho en 2010 por el ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar: quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos malos servidores públicos . ¡Touché!

