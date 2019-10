L

a nueva legislación sobre Austeridad Republicana prohíbe que un funcionario público salte a un puesto de una empresa privada del mismo sector o actividad hasta que transcurran 10 años, a fin de que no vendan sus conocimientos e influencias a su nuevo patrón. Hay casos escandalosos como los de Zedillo y Calderón. Antes de ellos, Salinas de Gortari había conseguido empleo en el consejo de Dow Jones, la editora de The Wall Street Journal, pero duró poco tiempo, prescindieron de sus servicios, lo perseguía la sombra de su hermano Raúl. ¿Y qué sucede cuando el tránsito es en sentido contrario, cuando un alto ejecutivo del sector privado se incorpora al sector público prácticamente de inmediato? ¿No puede ocurrir que use su cargo en el gobierno para favorecer a su antiguo patrón? Es el caso de Carlos Noriega Curtis. Días después de que dejó el cargo de presidente de la Amafore (Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro) fue designado por el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, como titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda. En este puesto le tocará coordinar un comité que revisará temas fundamentales: edad de retiro de los trabajadores, aportaciones de gobierno, empresas y los mismos trabajadores, y un asunto central, las comisiones. Las Afore mexicanas cobran más del doble que en otros países, de acuerdo con la Consar. En el tiempo que Noriega presidió la Amafore, defendió a sus patrones de todos los intentos que hizo la Consar para que bajaran las comisiones. ¿Cuál será su posición ahora? También simpatiza con la idea de extender la edad de retiro, de 65 a 68 años, idea que ha rechazado el presidente López Obrador. Con Noriega en Hacienda, la Iglesia vino a quedar en manos de Lutero.

El bonillazo a consulta

Baja California es el único lugar de México, y tal vez del planeta, en donde un empresario ambicioso puede ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años mediante una consulta ciudadana. Al menos eso es lo que supone Jaime Bonilla, el candidato de Morena que fue electo gobernador sólo para un par de años. Es un personaje caprichoso. En años pasados renegó de la ciudadanía mexicana y optó por la de Estados Unidos, se afilió al Partido Republicano (¡el de Trump¡) y jugó por un puesto de elección en California. Ya volvió a ser mexicano. La presidenta de la Comisión Especial para la Consulta Ciudadana, diputada Elizabeth Cano Núñez, anunció que todo se encuentra dispuesto para llevarla a cabo este domingo. Colocarán 250 mesas de consulta en los 17 distritos de la Entidad.(Bonilla y su gente contarán los votos, no el Instituto Electoral local). Los resultados se darán a conocer el lunes siguiente. No tiene ninguna base constitucional, obviamente. La gente ya no está tan preocupada porque vayan a ser dos o cinco años, sino por el riesgo de que Bonilla organice otra consulta para anexar Baja California a Estados Unidos, posibilidad exagerada, pero no imposible.