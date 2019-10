Julio Reyna Quiroz

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2019, p. 26

Los nuevos modelos de negocio en la industria del alojamiento superarán el crecimiento del hospedaje tradicional, señaló un estudio de la Organización Mundial del Turismo (OMT) elaborado con el apoyo de la secretaría de Turismo de México (Sectur).

Con base en el análisis realizado en 21 países, el reporte indicó que las principales medidas de regulación aplicadas se refieren a eliminar la competencia desleal y la protección al consumidor. Sin embargo, destacó que los gobiernos han reportado problemas al poner en marcha las normativas y regulaciones por falta de claridad local y por no saber con certeza quién es el responsable de supervisar y regular los alojamientos turísticos para estancias cortas .

El informe New Business Models in the Accommodation Industry (Nuevos modelos de negocio en la industria del alojamiento), se trata del primer estudio sistemático de cómo los gobiernos y las autoridades locales abordan y gestionan el tema.

En los casos analizados para el informe figuran naciones europeas, como Países Bajos, Italia y España –donde se encuentran algunas de las ciudades más populares entre los turistas–, así como países de América, como México, y de Asia, Japón.

De los 21 países analizados, México tiene el menor número de regulaciones, con apenas cuatro, de las cuales tres se refieren a competencia desleal y sólo una está relacionada con la protección al consumidor. La ciudad de Barcelona, España, tiene 10 regulaciones dirigidas a los nuevos modelos de negocios en la industria del alojamiento.