Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2019, p. 23

Más allá de incrementar la edad para el retiro o disminuir las semanas de cotización, lo que realmente se necesita en una reforma profunda al sistema pensionario, es incrementar la contribución obligatoria de los trabajadores, coincidieron varios de los directores de las 10 Afore que operan en el sistema.

En el marco de la cuarta Convención Nacional de Afores, José Antonio Llaneza, director de Afore Principal, destacó que en una reforma lo central es que los trabajadores aumenten su pensión, y la única solución es el ahorro obligatorio.

Hay trabajadores que pese a estar trabajando no alcanzan las semanas de cotización y una adecuación no mejorará su pensión; tampoco elevar la edad de retiro, eso no es realmente necesario en un sistema basado en cuentas individuales , explicó.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) se han pronunciado abiertamente por incrementar la contribución obligatoria de los trabajadores desde 6.5 por ciento actual a un nivel de 15 por ciento.

En la actualidad la aportación para el retiro representa 6.5 por ciento del salario base de cotización de los trabajadores. Esta cuota tripartita se integra del aporte de 1.125 por ciento del salario del trabajador; el patrón pone 5.150, y el Estado, 0.225 por ciento.

Para obtener una pensión los trabajadores deben sumar mil 250 semanas de cotización en el IMSS o Issste y tener 65 años.