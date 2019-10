Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2019, p. 23

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advirtió que el actual Sistema de Ahorro para el Retiro ya comienza a dar graves signos de agotamiento, por lo que el tiempo para elaborar una reforma profunda al sistema ya nos ganó .

A mí me parece esta cuarta Convención Nacional de Afores puede verse como un punto de partida, no puede ser un acto aislado, me parece que es punto de partida hacia esa reforma integral de un sistema que a todas luces ya empieza a mostrar graves signos de agotamiento. Hay que reconocer que el tiempo ya nos ganó , dijo.

En el contexto del encuentro anual, el funcionario recordó que el miércoles, día que se inauguró la convención, hubo manifestaciones afuera del edificio donde se realizó, y lo mismo sucedió en la oficina central del Seguro Social.

Asimismo, otras manifestaciones se dieron en oficinas de servicio de Afore XXI en Piedras Negras, Saltillo, Monterrey, Xalapa, Coatzacoalcos, Puebla y Mérida.

Hubo jubilados y pensionados que estuvieron ahí para demandar la devolución de la subcuenta de cesantía y vejez, faltantes en semanas cotizadas; un malestar que debe ser visto como un signo grave y que tenemos que atender , dijo Robledo.