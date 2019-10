Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Mientras yo sea Presidente no se va a modificar la edad de retiro de los trabajadores, aseguró el Andrés Manuel López Obrador al discrepar públicamente, por tercera ocasión, con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, quien el miércoles dio a entender que el tema debe discutirse con todos los jugadores en el sistema de pensiones del país.

Ayer, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador ratificó que no está de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro, en congruencia con lo que expresó el 2 de octubre, cuando, además, garantizó que no se utilizarán los fondos de pensiones para financiar proyectos de su gobierno.

El miércoles Herrera dijo ante directivos de administradoras de fondos para el retiro que el punto puede quedar a discusión de los trabajadores, las administradoras de fondos de pensiones, los organismos empresariales y el gobierno.

Pero el jefe del Ejecutivo respondió: “No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro. De una vez lo expreso: mientras yo sea Presidente no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde; es decir, no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro.