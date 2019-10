Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2019, p. a13

Sofía Huerta, La jugadora del Houston Dash, se tomaba selfis con los aficionados al término de un duelo amistoso con Tigres femenil, cuando uno de ellos en su intento por aproximarse a ella le tocó el pecho. El episodio quedó evidenciado en una fotografía que se difundió en redes sociales y que desató una polémica al grado de que el club norteño anunció que presentaría una demanda por acoso.

El caso de Sofía Huerta visibiliza que el acoso se han naturalizado tanto en la sociedad como en el deporte y hace falta que los clubes tengan líneas de acción adecuadas para enfrentar estos episodios, dijo Claudia Pedraza, doctora en ciencias políticas y sociales especializada en género y deporte por la Universidad Nacional Autónoma de México.

A veces los mismos clubes caen en el juego de exhibir a las jugadoras, falta un trabajo interno por parte de los equipos y de la Federación Mexicana de Futbol para entender este problema. Una de las líneas de acción debió ser desde un inicio cómo iban a atacar las situaciones de violencia de género, porque era muy ingenuo pensar que no iban a suceder este tipo de casos , apuntó.

En su defensa, el aficionado acusado, identificado como David N , aseguró que nunca se dio cuenta de dónde colocó su mano y la jugadora jamás le reclamó, además de ya ha recibido amenazas anónimas en redes sociales.

No fue mi intención, sólo quería la foto con la jugadora. No iba solo, iba con mis hijos. No me gustaría que le hicieran eso a mi hija, soy padre de familia, se malinterpretaron las cosas , dijo a la estación regiomontana RG La Deportiva.