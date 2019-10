En Serbia, la reacción de la noticia fue la opuesta y se recibió con algarabía el premio a Handke; se recordó su presencia en el funeral de Milosevic. Aquel día el propio Handke aseguró, según le recuerdan hoy: ‘‘El mundo, el llamado mundo, sabe todo sobre Yugoslavia, Serbia. El mundo, el llamado mundo, sabe todo sobre Slobodan Milosevic. El llamado mundo no es el mundo. Yo no sé la verdad, pero miro, escucho, siento, recuerdo, cuestiono. Por eso estoy hoy aquí, cerca de Yugoslavia, cerca de Serbia, cerca de Milosevic”.

Unos minutos después de darse a conocer la noticia de la Academia Sueca empezaron a surgir desde este enclave de los Balcanes expresiones de malestar, cuando no de indignación y repudio por la concesión del galardón a un autor que defendió a una figura tan polémica y odiada como Milosevic.

Handke no sólo defendió en su día, en 1996, la figura de Milosevic con la publicación de un panfleto bajo su nombre, sino que al enterarse de su muerte, en 2006, viajó hasta su pueblo natal, Pozarevac, donde fue enterrado en el jardín de su casa.

Una de las primeras preguntas que le hicieron a Handke nada más conocer la concesión del Nobel fue sobre su apoyo a Milosevic, a lo que respondió: ‘‘Mi naturaleza es la de un escritor, no de un periodista. Habló como lector y no como autor. Hoy no lo creo”.

Premio justo: Jellinek

La satisfacción por el Nobel de Literatura es unánime en Austria, desde Griffen, el pequeño pueblo natal de Peter Handke hasta el palacio presidencial, según Afp.

Los compatriotas del escritor no lo critican por residir en los suburbios de París (en Chaville) desde hace tres décadas y lo elogian de manera unánime, a pesar de su apoyo casi incondicional a los nacionalistas serbios durante la guerra en la ex Yugoslavia.

La escritora austriaca Elfriede Jelinek, quien precedió a Handke recibiendo el Nobel en 2004, sólo ve justicia en este premio. ‘‘Debería haberlo recibido antes que yo’’, considera la célebre autora de Amantes, quien comparte con el galardonado en 2019 el gusto por las posiciones consideradas extremas y polémicas. ‘‘¡Ya era hora!’’

Klaus Kastberger, especialista austriaco en la obra de Handke, está muy satisfecho de que el comité Nobel no lo haya sancionado por la controversia que ha provocado.

‘‘Se decía hasta tiempos actuales que Peter Handke había dilapidado sus posibilidades de recibir algún día’’ el premio más codiciado. ‘‘Ahora lo tiene. ¿Pero, eso qué quiere decir? Que la importancia de su obra completa prevaleció para el jurado’’, se destaca en el despacho.

De origen esloveno por parte de madre, el austriaco es un escritor prolífico que ha luchado contra la convenciones y generado notables polémicas, sobre todo por sus opiniones proserbias.

En el mundo editorial, muchos pensaban que este prestigiado galardón nunca le llegaría, pese a que su obra sea reconocida mundialmente por su compromiso durante la guerra en la ex Yugoslavia. En ese conflicto fue de los pocos intelectuales abiertamente proserbios, de acuerdo con Afp.