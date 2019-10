Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 10 de octubre de 2019, p. 39

Editorial

Las marchas y manifestaciones son un desahogo social. No todas pueden ser vistas con los mismos ojos. No pueden tener el mismo alcance aquellas que reclaman inactividad a una institución por la no aclaración sobre la muerte de unas personas, que aquellas donde la queja es que otros trabajadores obtienen más ingresos por un servicio. En un sistema de competencia de mercado, la única solución es ofrecer un mejor servicio.

Tales actos colectivos, además, tienen un efecto en el resto de la sociedad. Las minorías que realizan tales expresiones terminan por causar la adhesión o la repulsión de quienes faltan a trabajar, o llegan tarde a las escuelas. No son pocas ocasiones donde los actos colectivos impiden recibir un servicio médico urgente.

De establecerse que es más efectivo cerrar vialidades y afectar a terceros, que recurrir a juzgados u ofrecer mejores servicios, será una invitación a otros grupos para que usen las marchas como mejor forma de obtener sus demandas. Será una invitación para paulatinamente dejar atrás los procesos legislativos y los procedimientos jurisdiccionales: dejar en manos de unos el destino de todos, sin acudir a procesos democráticos.

