¿Por qué se requiere la condonación de impuestos en cualquier sistema tributario? El sistema tributario heredado por esta administración pública es complejo. Así, cualquier error a esa complicada regulación tributaria tiene consecuencias para los contribuyentes, pues no todos están bien asesorados. Así sucede con los micro, pequeños y medianos contribuyentes, quienes no son los potentados del sistema económico nacional.

De no existir constitucionalmente la condonación de los impuestos, tales contribuyentes no tendrían otra alternativa (otra vía más fácil) que la corrupción. Por el desconocimiento de la ley fiscal, por asesorarse incorrectamente, por desconocer la tecnología actual, por no acudir a los medios de defensa tecnificados, entre otros factores, terminan con adeudos fiscales y embargos. De no existir programas de condonación de adeudos fiscales, la única alternativa es causar mas corrupción con los servidores públicos que controlan los adeudos fiscales, los recaudadores, los inspectores, notificadores, etc. Es claro, pues, que si se aprueba esta iniciativa de reforma constitucional, se incrementará la corrupción, cuando combatirla es la bandera de este nuevo gobierno.

* radioparmenas@ccapuebla.com