Ejemplificó que en Veracruz se hallaron 41 centros de salud sin electricidad, agua ni drenaje. Se han utilizado recursos de salud con fines políticos, no es que haya un análisis estratégico que diga que en Veracruz hacen falta tantos médicos o enfermeras, y qué tipos de especialidades .

Esto ayudará a evitar actos de corrupción, como de legisladores que gestionaban recursos para hospitales que no se terminaron y sin tomar en cuenta las necesidades de la población, señaló Asa Christina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Agregó que para que los estados cuenten con recursos para infraestructura deberán presentar certificados de necesidad. Indicó que aunque los servicios de salud privados están obligados a presentar la información de atención médica, no la presentan.

Para establecer comparativos del sector de salud mexicano se toman como referente los datos de la OCDE, aunque consideró que más bien el país se tendría que comparar con naciones de América Latina. No hay un dato que sea la norma. Se quitó (lo que había) porque hay una transformación rápida de los servicios de salud, la atención quirúrgica ambulatoria crece rápido y esto repercute en el número de camas , cuyo uso se reduce con ese tipo de intervención.

Criterio unificado