César Arellano y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Jueves 10 de octubre de 2019, p. 13

El juzgado quinto de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, que levantó una de las suspensiones que mantienen detenidas las obras del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, afirmó que dicho proyecto cuenta con las garantías de no afectar el medioambiente , respetando el derecho a una atmósfera sana previsto en el artículo cuarto constitucional.

El fallo afirma que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ya fue emitida y jurídicamente no hay razón para impugnarla, pues el terreno donde se desarrollará el proyecto, la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, actualmente ya está ocupada para una finalidad similar: en esa área de superficie nacional, donde a su vez existen recursos naturales, el Estado mexicano ya ejercía su domino directo también a través del espacio situado sobre territorio nacional, en la extensión y términos que fija el derecho internacional de acuerdo con el artículo 27 constitucional.

Seguridad nacional