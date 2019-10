Pablo Gómez (Morena), adujo que el artículo 127 abarca todos los estados de la República, no sólo el primer párrafo, también sus fracciones, pero dicen que no , lo cual genera un conflicto y una situación en la cual hace tiempo estábamos de acuerdo, porque ganaba mucho, pero ahora que no gana existe la dificultad”. El problema –abundó– no es si se puede ganar más que el presidente, sino la cuantía: El mandatario de un país como éste no puede ganar lo que antes percibía y eso es lo que no se quiere aceptar, se quiere volver a lo que antes era, en una posición reaccionaria .

Para el panista Marcos Aguilar Vega, la propuesta de regular las remuneraciones de los servidores públicos es plausible, no obstante, existen áreas que deben ser atendidas, para garantizar su propósito.