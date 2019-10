Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 10 de octubre de 2019, p. 11

En la Cámara de Senadores se realizan los ajustes a la minuta sobre la revocación de mandato y consulta popular. Entre las modificaciones acordadas por Morena con la oposición se destaca que no se podrán someter a consulta popular obras de infraestructura en ejecución , ello significa que si la construcción del Tren Maya inicia antes de que entre en vigor esta ley, y no se ha realizado la consulta a los pueblos indígena, ya no se podrá realizar dicho ejercicio, resaltó el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera.

Explicó que si esta ley hubiera estado vigente cuando se construía el nuevo aeropuerto internacional de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo habría podido someter a consulta .

Tampoco se podrá someter a consulta la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, las finanzas, el Presupuesto de Egresos de la Federación, ingresos, gastos .

Morena y la oposición han convenido que las consultas populares podrán ser sobre temas de trascendencia nacional, regional o local, y se requerirá que sean solicitadas por 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.