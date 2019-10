Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 10 de octubre de 2019, p. 10

El cambio en la política de asilo de Estados Unidos podría provocar una crisis migratoria sin precedente y México, de ser un país de tránsito, podría convertirse en uno de destino, alertó ayer la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero.

México tendría que brindar servicios ante un masivo refugio de personas , dijo en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, a la que le hicieron el vacío todos los grupos parlamentarios. Durante las más de cuatro horas de la sesión, la mayoría de los legisladores se ausentó, incluso el coordinador de Morena, Mario Delgado, quien regresó al salón sólo en la última intervención de la funcionaria.

Sánchez Cordero –quien recibió un carrujo de mariguana de la diputada Ana Lucía Rojas–, informó que el gobierno enviará dos iniciativas de reforma a las leyes de Migración y General de Población para afrontar el fenómeno inédito e inusual de migración, así como otra en materia de ley de desplazamiento forzado interno.

Ante los reclamos de diputadas de distintos partidos por el incremento de feminicidios, respondió: No hay tema que me preocupe más que la violencia contra las mujeres. Persiste y no deja de preocuparnos. La violencia de género debe terminar ya. El sistema patriarcal debe terminar ya. Es un compromiso del Presidente, pero lo asumo como propio, como mío .