Jueves 10 de octubre de 2019, p. 4

En el contexto del paro de labores de 15 universidades públicas estatales en protesta por la restricción presupuestal , el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no aceptará chantajes ni grupos de presión y sostuvo que no se puede aumentar el presupuesto más allá de la inflación, al dar respuesta a la demanda de más de 17 mil millones de pesos que presentó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Como administradores de los recursos del pueblo tenemos que actuar con disciplina, porque si se da dinero a diestra y siniestra se caería en déficit , y si no se tiene la razón, no cederá aunque se pare el país, porque si no, vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas .

Ayer, en conferencia de prensa, el Presidente resaltó que la autonomía no puede utilizarse para hacer una mala administración de los dineros del presupuesto , como tampoco se pueden entregar recursos sin disciplina, porque “tendríamos que aumentar y crear nuevos impuestos, decretar gasolinazos, pedir prestado, aumentar la deuda, como era antes”. Pero si es una petición justa, se debe responder, aunque “no es de que ‘nos agrupamos y a ver, va la huelga si no nos das’. Esos son grupos de presión y así no es ya la cosa”.

En Palacio Nacional, se pronunció por revisar el presupuesto que se otorga a cada universidad: todos estamos obligados a actuar con austeridad y transparencia porque “es dinero sagrado del pueblo.

“No es de que ‘no tenemos dinero, tenemos un déficit, no hay para pagar la nómina, no hay para cerrar el año, no hay para los aguinaldos y necesitamos más dinero’. Así ya no es la cosa. Cuentas claras y chocolate espeso”, insistió.