L

os supermercados de lujo de Grupo La Comer –tipo City Market– comienzan a resentir los efectos de una economía con menos corrupción y despilfarro, y no es el único sector, también los restaurantes de lujo. El gobierno entrega los apoyos en dinero a las familias, sin intermediarios, directamente de la Tesorería a su cuenta de banco, entonces pueden elegir dónde comprar, sin el manoteo de los líderes. Rogelio Garza, director de Finanzas de Grupo La Comer, dijo a CNN Expansión que desde que el gobierno comenzó a entregar subsidios en efectivo a la población vulnerable, tenemos cierta afectación, porque anteriormente esos beneficios se daban en vales que tenían que ser cambiados en empresas formales, en que La Comer tenía una participación importante. Al cambiar el enfoque, el usuario se lo puede gastar en negocios informales y tenemos una cierta afectación en las ventas por eso . El contexto es nuevo y es algo que el sector apenas está asimilando, agregó Garza, por lo que la empresa mantiene su estrategia de crecimiento sin cambios.

No es una moda

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Austeridad Republicana, otro cerrojo a la corrupcion y el despilfarro. Se ha enfocado la atención en que los funcionarios públicos no podrán contratar sus servcios a empresas de la IP durante los siguientes 10 años despues de que termine su cargo. La letra chiquita pone un frenazo a sus gastos de viaje, restaurantes, choferes, automóviles, etcétera.

Las cuentas de un millón

El sector restaurantero de primer nivel también está resultando muy afectado. Una parte importante de su clientela se componía de altos funcionarios del prianismo. La nueva camada de funcionarios no puede pagar una cuenta de 100 mil pesos porque es su ingreso mensual y no lo puede cargar al gobierno. Algunos capitanes de meseros narran que sus ayudantes llevaban maletas para pagar consumos de más de un millón de pesos, porque eran muchos los invitados. El ex líder del Senado Emilio Gamboa Patrón es un personaje muy añorado. Si ustedes se fijan, hasta el espeluznante gremio de los guaruras está resultando afectado. Ya no se ven tantos sujetos vestidos de negro o azul, con lentes oscuros y pistola mal oculta en la cintura, platicando entre ellos, mientras esperaban a que sus patrones terminaran de desayunar, comer o cenar. El futuro de los negocios está en una incipiente clase media baja con ingresos promedio de 10 mil pesos mensuales, que irá surgiendo de los programas sociales más lo que las mismas familias produzcan gracias a programas como Sembrando Vida, que presentó con todo detalle ayer la secretaria Maria Luisa Albores, durante la mañanera presidencial.