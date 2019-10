Descontento popular en Ecuador

n Ecuador se está viendo lo que es el desenlace de la acción que conlleva a una reacción. Lo cierto es que el presidente Lenín Moreno logró engañar en poco tiempo de ejercicio de su gobierno tanto a ecuatorianos como a movimientos sociales fuera de ese país.

Se percibía al principio que continuaría el programa revolucionario de Alianza País, que habría de transformar la vida del pueblo ecuatoriano, y que para lograrlo tendría que cuidarse de no caer en la tentación del juego de las oligarquías nacional y extranjera; de rechazar la falsa ayuda del Fondo Monetario Internacional y alejarse a toda costa de aplicar las políticas neoliberales.

Traicionó la confianza de la sociedad que lo llevó al poder político, a los pueblos originarios que hoy protestan por todo el territorio, rectificando la confianza que depositaron en él como Presidente, al que entregaron el bastón de mando para que gobernara bien a la nación.

Sucedió todo lo contrario, se cargó a la derecha, a la burguesía, fortaleció a las empresas extranjeras, debilitó al Estado, endeudó al país y ahora quiere obligar a los pobres a que sean ellos los que paguen la crisis de la deuda del nefasto modelo neoliberal, imponiendo el llamado Paquetazo Económico que lesiona a los trabajadores y a las mayorías.

Se pudiera pensar que Lenín Moreno podría correr el mismo destino de sus antecesores: Abdalá Bucaram, Jami Mahuad y Lucio Gutiérrez, quienes fueron expulsados porque no tuvieron firmeza y voluntad política de gobernar a favor del progreso social de la nación ecuatoriana.

La formación de un frente nacional, la realización de cambios constitucionales y la rectificación de la política económica antineoliberal, podría rencauzar la continuación de la revolución ciudadana por la izquierda revolucionaria.

Luis Langarica Arreola

Salarios completos y justos a universitarios

Vivo de la docencia y las circunstancias personales –salud familiar y los compromisos fiscales– me colocan en situación apretada, como ocurre con miles de trabajadores universitarios que hemos sufrido mermas considerables en nuestros salarios en los últimos meses.

A las universidades se les pide, cuál árbol de los deseos, que formen ingenieros, médicos y otros profesionistas igual de necesarios para el país, y hasta que amplíen su matrícula. Podría cumplirse atendiendo lo imprescindible: ofreciendo salarios completos y justos a los trabajadores universitarios como regla obligatoria para el Estado.

Carlos Moncada Gil, catedrático de la Universidad Autónoma de Morelos

Piden revisar cierre de espacio cultural

El Restaurante Capi Carmona ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, que desde los años 80 ha albergado exposiciones, presentaciones de libros, galería para jóvenes pintores, eventos musicales, conferencias, entre otras variadas y plurales iniciativas culturales, y que significa uno de los escasos lugares independientes para el arte y la cultura en el oriente de la Ciudad, se encuentra con sellos de suspensión de actividades desde el 15 de agosto.

La medida es resultado de una interpretación, a nuestro juicio errónea, de la legislación en Protección Civil por parte del Invea, institución que de manera opaca dictó la orden, inexplicable para un espacio de una sola planta, sencillo, accesible, sin antecedentes de problemas de protección civil y de ningún tipo. Le pedimos atentamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, su valiosa intervención para revisar la medida que ha tomado el Invea, en el marco de la legalidad correspondiente y aplicable.

Paco Ignacio Taibo, René González, Ignacio Pineda (Foro Alicia), Froylan Yescas, Alberto Pacheco, diputada Paola González, diputada Vanessa del Castillo, Aquiles Bravo, Pterocles Arenarius (escritor), Eduardo Macedo, René González y 49 firmas más

Profesora de la CNTE, víctima de acoso

El 2 de octubre pasado fui hostigada al ser seguida por un automóvil mientras me dirigía de la escuela primaria indígena Francisco Javier Mina donde laboro, en el Centro de la comunidad de Chapab, Yucatán.

El objetivo fue amedrentarme para que no realizara ninguna protesta a propósito de la visita del gobernador del estado a dicha localidad. Es importante mencionar que soy militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que he realizado una lucha permanente por la justicia en las comunidades en las que he trabajado, así como por defender la educación pública y los derechos laborales de los docentes, cuestiones que, entre otras represiones, me costaron el cese como maestra de 2013 a 2014 por el entonces gobernador Rolando Zapata.

A la fecha, junto con el colectivo de profesores y padres de familia, exigimos mejoras en nuestro centro de trabajo. y personalmente exijo se termine cualquier tipo de hostigamiento hacia mi o de los compañeros en lucha. Responsabilizo al actual gobernador Mauricio Vila de los daños contra mi integridad física y la de mi familia.

Neyda Aracelly Pat Dzul

Llaman a morenistas a respetar la legalidad

El Observatorio Ciudadano de Coyoacán (OCC) manifiesta su preocupación por los incidentes al interior de Morena. No podemos ser ajenos a la lucha por el relevo de su presidencia. Queremos expresar nuestra inquietud, ya que no sólo está en juego Morena como partido, sino el futuro del país. Ante el pronto inicio de su procedimiento electoral, hacemos un llamado a la militancia morenista para mostrar una participación masiva que acate la legalidad de sus estatutos y se apegue a sus órganos de jurisdicción interna.