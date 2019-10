Ap, Dpa, Afp, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 10 de octubre de 2019, p. 25

Quito. Miles de indígenas marcharon ayer pacíficamente en esta capital, y por separado lo hicieron trabajadores y sindicalistas, todos contra el paquetazo del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en una movilización que se vio opacada por enfrentamientos entre encapuchados y fuerzas de seguridad, en el séptimo día de rechazo al incremento al precio de los combustibles.

Los inconformes –que en los últimos días han llegado a Quito procedentes de distintos puntos del país– se movilizaron desde el parque El Arbolito –cuartel de este movimiento– hasta el centro histórico por una ruta pactada previamente con el gobierno, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas.

Al grito de: ¡Fuera Moreno! , los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) negociaron con las fuerzas de seguridad el paso de la protestas. En algunos puntos los uniformados permitieron el avance de la gran columna y en otros la redirigieron para impeedir su llegada a un vacío pero cercado presidencial Palacio de Carondelet, que fue evacuado el lunes pasado. En ningún momento durante esta movilización se reportaron enfrentamientos.

El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, afirmó: hemos dicho que no habrá diálogo mientras no se deroguen (las medidas económicas), condenamos la presencia de un grupo de personas, que creo que son infiltrados del mismo gobierno, que han tratado de desacreditar, de manchar la imagen política y de lucha del movimiento indígena .

Más tarde, la Conaie con la etiqueta de URGENTE tuiteó: Ante campaña mediática de desprestigio, circulación de información falsa, malintencionada y descontextualizada, aclaramos a nuestras bases y ciudadanía que no hemos negociado ni llegado a ningún acuerdo con este gobierno represor y criminal , al rechazar que se hubiera llegado a un principio de acuerdo, como aseguró el secretario general de la Presidencia, José Agusto Briones.

En la marcha de sindicalistas y estudiantes, encapuchados intentaron rebasar los cordones de seguridad, lo que derivó en enfrentamientos con policías y militares. Defendiéndose con palos y piedras rompieron el cerco instalado en Carondelet, en cuyas inmediaciones había neumáticos ardiendo, y fueron repelidos con gas lacrimógeno.

La emisora Pichincha Universal informó que las autoridades solicitaron la suspensión inmediata de sus actividades, un día después de que allanaron sus instalaciones por presunta incitación a la discordia .

Moreno, quien trasladó la sede de su gobierno a Guayaquil, señaló que sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto , en un video transmitido por la televisión estatal. El asediado mandatario regresó ayer a la capital para supervisar las movilizaciones, pero no se informó desde dónde despachaba.

Moreno, quien asumió el cargo en 2017, ratificó a última hora del martes que mantendrá vigente las medidas, aunque admitió que está abierto al diálogo para buscar medidas de compensación a los sectores afectados y no renunciará a la presidencia.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner ratificó ayer la vigencia de las medidas afirmó que se han tenido acercamientos con el movimiento indígena y sindicatos con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, la Iglesia católica y rectores de varias universidades.

Desde Guayaquil denunció que pandillas pagadas han querido tomar la ciudad, e informó que en las protestas arrestaron a extranjeros, que habrían dicho que recibieron entre 40 y 50 dólares por asistir a la manifestación.