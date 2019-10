El 8 de octubre el juez quinto de distrito en materia administrativa revocó la suspensión definitiva que había otorgado al colectivo de asociaciones y empresarios, No Más Derroches, para detener la construcción de un aeropuerto comercial en la base aérea militar de Santa Lucía.

De suspenderse, significaría el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la seguridad nacional y el auxilio a la población civil, lo cual implica contravenir el orden público , argumentó en la sentencia que dio la razón a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin una cifra concreta, el funcionario redondeó a muchos el número de procedimientos que se han iniciado contra el gobierno por dicha obra. Pero dijo que son entre tres o cuatro casos los que se mantienen como freno al arranque de la obra que el presidente López Obrador prometió para 2021.

Tan pronto como lo permita la resolución de los amparos , en Santa Lucía se alzará un aeropuerto comercial que hasta que no entre en operación no requiere título de concesión, aseguró.