Lantz indicó que la conexión entre Ciudad de México y Barcelona no era bien atendida y había sido ignorada durante años , por lo que en julio decidió iniciar la apertura de operaciones en México. “Debido a la distancia del vuelo y la altitud de capital mexicana, operativamente hablando, no es posible llevar la carga completa –pasajeros, equipaje y cargamento– sin hacer escala hasta Dubái. Es por eso que operamos el servicio con una parada en Barcelona”, explicó el directivo de Emirates.

El gobierno mexicano afirmó este miércoles que no existe ningún impedimento legal para que Emirates, la compañía aérea de Emiratos Árabes Unidos, opere una ruta de Dubái a Ciudad de México, con escala en Barcelona, España.

Pese a los recursos legales de Aeroméxico, los boletos de avión de Emirates Airlines están disponibles en México mediante los sistemas de reservación más grandes del mundo, como Sabre y Amadeus, confirmó Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas. No obstante, solicitó a los consumidores tener prudencia al momento de decidir la compra de un boleto de avión para la ruta Ciudad de México-Barcelona, debido al amparo concedido por una juez a Aeroméxico el martes pasado.

Jiménez Espriú afirmó que no tiene sustento el conflicto legal entre las aerolíneas. Hasta este miércoles no se ha entregado la autorización a Emirates porque está en el análisis el procedimiento, (pero) legalmente no hay ningún impedimento para que la obtenga, aseguró el funcionario tras el cierre de la cancelación de primer día de emisión de la estampilla postal Día Mundial del Correo 2019.

Añadió que la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la SCT, tenía contemplado entregar la autorización para que Emirates operara la ruta Dubai-Barcelona-México a partir del 9 de diciembre. En este último tramo Aeroméxico se ha opuesto.