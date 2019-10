Las contradicciones entre el gobierno federal de EU y California se hacen sentir desde el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca: su negacionismo ante el cambio climático chocó fuerte con la alta sensibilidad ambiental californiana y, en especial, en torno a la extinción de especies y al combate al calentamiento en curso del planeta. La discrepancia incluso llevó a propuestas tipo Calexit: el movimiento de los que quieren que California abandone EU tras la victoria de Donald Trump. Las tensiones son altas como cuando Trump amenazó con anular el derecho de California de inspeccionar y regular las emisiones del parque vehicular: autos y camiones, principal fuente de GEI lanzados por EU a la atmósfera, una prerrogativa otorgada por Nixon en 1970.

En septiembre Trump cumplió con su amenaza y, además, instruyó a la Agencia de Protección del Medio Ambiente y al Departamento de Transporte negar a California el requerir que las automovilísticas ofrezcan autos de emisión cero . De inmediato, el gobernador de California Gavin Newson, inició lo que sería la sesentava demanda ante las agresiones del régimen Trump, según indicó a Dana Goodyear autora de Trump’s War on California and the Climate, publicada en The New Yorker 21/9/19. Días después, con la demanda legal lista, Newson, le agregó: “el medio ambiente es la política exterior de California. Donde podemos presentarnos es en el escenario internacional y no sólo en el nacional. De lejos es la demanda más consecuente: tenemos la ley de nuestro lado, tenemos los hechos de nuestro lado, tenemos la ciencia de nuestro lado y tenemos la autoridad moral –no sólo la autoridad formal– para dar la pelea” ( To fight back).

¿La respuesta? El 4 octubre Associated Press informó que “el gobierno federal abrió 294 mil hectáreas la mayor parte en el Valle Central de California a la perforación de petróleo y gas, en moratoria ( off-limits) desde 2013. El Buró de Administración de Tierras del Departamento del Interior indicó que había aprobado la decisión para permitir perforaciones en busca de petróleo y gas en terrenos localizados en el Valle Central, pero también en otras partes de la costa central.”

El del presidente es un golpe de cuño hitleriano: lanza la toxicidad fósil y climática contra el pueblo californiano, la humanidad y el orbe.

www.jsaxef.blogspot.com

Facebook: JSaxeF