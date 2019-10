Braulio Carbajal

La Jornada

Jueves 10 de octubre de 2019

Aunque en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su sexenio no iba a incrementar la edad de retiro, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, indicó que el tema se debe platicar con todos los jugadores en el sistema de pensiones del país.

Tras inaugurar la cuarta Convención Nacional de Afores, el funcionario señaló que el gobierno aún tiene una serie de tareas en el tintero, una de ellas es que los trabajadores tengan una mejor pensión, para lo cual, una de las opciones es que tengan que contribuir más y por más tiempo.

Eso se puede hacer de diversas formas: una es haciendo que se ahorre más, otra con mayor ahorro voluntario o que en algún momento se pudiera considerar, por alguna razón, que hubiera un aumento en la edad de retiro, pero no vamos a poder llegar a una solución sobre eso si no la construimos entre todos , destacó Herrera.

Detalló que quienes se deben sentar a discutir el tema son los trabajadores, las Afore, los organismos empresariales y el propio gobierno, lo que debe suceder a los largo del siguiente año o año y medio.

Sobre el hecho de que elevar la edad de retiro no es una medida aceptada entre la población, Herrera dijo que el único objetivo es mejorar las pensiones de los trabajadores, pero si ellos no están de acuerdo con una medida de eso tipo, simplemente no lo harán.

No vamos a hacer ninguna medida de estas si no es consensuada con los trabajadores , aseguró.

Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló la necesidad de elevar la edad de retiro de los trabajadores, así como la contribución obligatoria de los mismos.

Por su parte, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, señaló que luego de más de 20 años de la reforma al SAR, aún existen retos, pero el principal es alcanzar el empoderamiento de los trabajadores, de modo que se coloquen en el centro del sistema.