La revancha estaba pactada, pero Edwards prefirió dejar vacante el título. El CMB ordenó que el rival de Rey sea el nicaragüense Cristofer Rosales el próximo 13 de diciembre.

No me toma por sorpresa la designación de Rosales , plantea; “hace tiempo estuve a punto de enfrentarme con él, la pelea ya estaba cerca, la preparación lista, pero se cayó el combate; así que lo tengo bien estudiado. No me confío, pero puedo decir que lo conozco muy bien en el boxeo".

Como cualquier boxeador, su ambición es el campeonato, pero no deja de sentir una ligera frustración de poder refrendar con Edwards lo que ya había conseguido y se le esfumo en un golpe.