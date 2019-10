Respecto de la puesta en escena a cargo de la compañía Gajuca, que hoy concluye temporada de cuatro funciones en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), Torres explica en entrevista con La Jornada: Mishima, autor del texto, ‘‘decía que las mujeres debían ser libres y en 2019 están todas estas revueltas femeninas, no sólo las sexuales por el aborto y los derechos sobre nuestro cuerpo”.

‘‘Lo que Mishima escribió en 1967 del siglo XIX le está pegando a octubre de 2019. Esperamos que las personas ahora tengan oídos para escuchar ese grito de libertad no sólo por los derechos del cuerpo de las mujeres, sino de nuestra cabeza. Y de que es junto y al parejo, no en contra de los hombres. Creemos otra manera de ver nuestros cuerpos y de trabajar, de no estar tan encarcelados en lo físico ni en las convenciones.”

Libertad sin tabúes, sin Iglesia

El marqués de Sade es un ícono en el tema sexual, pero en el montaje ‘‘es un revolucionario. Tiene un pensamiento muy avanzado para su siglo e incluso para el XXI. Todavía hay personas que no entendemos lo que está planteando en sus libros. De pensamiento, corporal y político. Siendo un marqués era antimonarquista. Soy chilena, entonces sí espero dañar pensamientos”.

Se aborda ‘‘la libertad por la libertad de todos. Ese es el mundo que madame de Saint-Fond nos muestra en el texto. La libertad sin tabúes, sin la Iglesia diciéndote que no. Mishima no lo pudo haber escrito mejor”.

La cuarta y última función de La Marquesa de Sade será escenificada hoy a las 19 horas en el Foro Experimental Black Box del Cenart (Río Churubusco 79, esquina calzada de Tlalpan, colonia Country Club, estación General Anaya del Metro).