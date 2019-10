Armando G. Tejeda

Jueves 10 de octubre de 2019, p. 3

Madrid. El libro es el gran instrumento para construir utopías. Y esa es la gran batalla del Fondo de Cultura Económica (FCE), sostuvo Paco Ignacio Taibo II, director de la editorial del Estado mexicano. Expuso la situación calamitosa que heredó de esa histórica editorial.

Con motivo del 85 aniversario del FCE, se rindió homenaje a esa casa editora en el Instituto Cervantes de Madrid, donde se exaltó la importancia en la vida intelectual de las generaciones de lectores de las décadas recientes que tanto en España como en México y América Latina se han instruido y educado con los más de 10 mil títulos que van publicados desde su fundación.

En un acto presidido por el poeta granadino Luis García Montero, director de ese instituto madrileño, se rememoró el nacimiento de la que quizá sea una de las casas editoriales más relevantes del siglo XX en lengua española.

Se aludió cómo lectores en lengua española descubrieron a autores y textos inéditos o prohibidos en numerosos regímenes –como durante la dictadura de Francisco Franco en España (1939-1975)– y que además haya sido la casa editorial de autores perseguidos o censurados en sus países por sus ideas políticas, que convirtieron al FCE en una herramienta determinante para la mayoría de las generaciones de universitarios en la segunda mitad del siglo XX.

Al homenaje en la capital española asistieron, además de Taibo II, tres personajes que expusieron su particular historia intelectual y afectiva con el FCE: el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien acudió al encuentro con una decena de libros personales de ese sello que forman parte de su acervo personal; el ex ministro de Educación y profesor universitario, Ángel Gabilondo, quien rememoró sus años de universitario en los que pasó horas y horas estudiando Fenomenología del espíritu, de Hegel –‘‘el libro al que más horas le he dedicado en mi vida”–; y la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien también recordó los años de la censura y la represión en la que se conseguían en Madrid títulos prohibidos del FCE en librerías semiclandestinas.

Sello esencial en el pasado y presente de España

Luis García Montero, como anfitrión del acto conmemorativo, apuntó que ‘‘el Fondo de Cultura Económica es una editorial fundamental en nuestra cultura, en nuestro pasado y en nuestro presente”.