Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de octubre de 2019, p. 37

Las primera notas de Plainsong los británicos The Cure, preludiaron un continuo/creciente festejo sonoro en el Foro Sol la noche del martes: neorromanticismo hacia todos lados, hacia todos los rincones, hacia todos los sentidos, hacia todos los gustos. Aunque hubo una queja en las canciones extendidas: “Estos güeyes creen que están ensayando”.

En la cuarta rolita, ante la entrega del público, quien coreó las tres primeras canciones a todo pulmón, el vocalista de The Cure se rindió y por fin dijo: Gracias , inconforme recalcó: Muchas gracias , en español.

Pictures of you, Love song, Fascinatiom street, Just like heaven, Friday i”m in love, A forest y In between days las más sonadas de la primera parte.

Aunque también en el concierto hubo algunas rarezas sólo para conocedores, pero igual el público las festejó como si se tratara de Boys don’t cry. Aunque en honor a la verdad no faltó quien no reconocía interpretaciones conocidas de The Cure y dijo: “Están de güeva. Que les cuesta darnos todos sus éxitos juntos”. En estos momentos otros se refugiaron en sus dispositivos móviles.

Aplausos, gritería y alaridos de placer

La guitarra omnipresente del frontman de The Cure se quedó quieta dormida un momento y la cámara comenzó a seguirlo por todo el escenario. Una hermosa toma fue desde el escenario apunt ándole la espalda a Robert Smith y de fondo los miles de asistentes contoneándose en la plancha del inmueble.