a semana pasada el entrenador del equipo de basquet de Houston, los Rockets, mandó un tuit expresando su solidaridad con los manifestantes de Hong Kong. De inmediato dos compañías chinas le retiraron al equipo su patrocinio. Luego la Asociación China de Basquetbol rompió relaciones con los Rockets, mientras las televisoras de ese país anunciaron que dejarían de transmitir los partidos de pretemporada de la NBA. El efecto de estas medidas tampoco se dejó esperar y los grandes jefes y dueños de la famosa liga estadunidense se atropellaron uno al otro para asegurar su neutralidad ante la política de China. Aparentemente, la liga nacional de basquet estadunidense cree en la autodeterminación de los pueblos, o como sea que se diga de manera elegante el preferir quedarse callado en una circunstancia así.

El caso da qué pensar porque no tiene nada de excepcional. China puede darse el lujo de atropellar los derechos humanos todo lo que quiera. Puede, literalmente, encerrar a cientos de miles de musulmanes de la etnia uigur en campos de reducación, o espiar a cada usuario de su vasto sistema de telefonía celular, o continuar con su política de colonización de Tíbet, y aun así estar tranquila de que no sufrirá mayores consecuencias. Finalmente, el poderío económico chino es tal que las empresas, los gobiernos, y aun los medios de comunicación usualmente preferirán callar que quedar fuera de aquel gran mercado.

Y como todo el mundo sabe que eso es así, cada vez más, la crítica a las violaciones a los derechos humanos se vuelve una moneda que se utiliza selectivamente, usualmente contra gobiernos débiles o si no contra enemigos declarados. El entramado internacional que vela por los derechos humanos no se ha consolidado suficientemente; cuenta con la Unión Europa, en buena medida, y con algunos gobiernos de aquí y de allá, pero Estados Unidos y China no tienen mayor credibilidad en la defensa de esos derechos, y eso pervierte a todo lo demás.

Por ejemplo, la situación de los palestinos de la franja de Gaza ha sido ampliamente denunciada desde Gaza, claro, pero también desde muchas partes del mundo, incluso desde la propia oposición israelí. Sin embargo, como esas denuncias frecuentemente provienen de grupos o gobiernos que guardan riguroso silencio respecto a infracciones parecidas a las israelíes , pero realizadas por gobiernos como el de China, por ejemplo, o el ruso, por poner dos ejemplos, las quejas son recibidas por el gobierno de Netanyahu como ataques interesados, antes que como reclamos legítimos.

En el caso venezolano sucede algo parecido. En Venezuela hay presos políticos y, sobre todo, un gobierno que ha puesto en riesgo a millones de sus habitantes. Pero, ¿qué legitimidad puede tener una queja por infracciones contra los derechos humanos levantada por el gobierno de Donald Trump, que en otros momentos ha expresado su apoyo al gobierno de un asesino confeso, como Rodrigo Duterte, de Filipinas? Lo mismo que Netanyahu, en Israel; Nicolás Maduro aprovecha esa hipocresía para descartar acusaciones que son legítimas, pero que puede tachar fácilmente de ser propaganda enemiga.