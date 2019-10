A

nte un asunto de trascendencia y la renuncia de un ministro de la Corte llega a esa altura, la acometida opuesta del sistema establecido no se hace esperar. Como en la obra famosa de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, toda la crítica estelar del país saca su beligerante talante a relucir. En esta andanada de grueso calibre hay de todo. Unos, con estupendos alegatos recalan, hasta con elegancia, sobre la división de poderes. División que asumen casi conculcada con citas al calce de los teóricos fundadores de la democracia. Forma, esta última, de vida que, una vez más y a su parecer, entra en franco riesgo ante el poder concentrado. Las consecuencias, dramáticas para el presente y el futuro nacional se recalcan y dirigen hacia una ambiciosa presidencia que no dilatan en tachar de autoritaria. Otros, remolcan su enjundia hasta la mera filosofía política y el bienestar de las naciones anegado por la falta de respeto a las cortes supremas. Se dejan oír también los indignados por el atropello, desde el Ejecutivo federal, en pos de la captura de cuanto poder independiente quede, para acrecentar el propio. Pocos, muy pocos, inciden en las causas de una renuncia que no se atreven a examinar frente a sus respectivas audiencias. Los pormenores biográficos y el accionar personal sospechados incluso conocidos se revelan como tópicos molestos para las posiciones defendidas. Evitar dichas aristas es propósito implícito, soslayadas hasta con cínicas disculpas.

El caso del ministro renunciante contiene toda una cauda de incidentes que pueden ser y francamente son, ejemplares. Se junta con otros acontecimientos recientes que han provocado, a su vez, la insurgencia de la crítica sistémica. Los ardores llegan hasta la firme condena de todo futuro del nuevo gobierno nacional. Se tocan sin desperdicio alguno y con fieras sentencias las malversaciones, traiciones o afanes destructivos de las instituciones por parte del Presidente de la República. Tan terminales frases salen a relucir ante cada avance programático o político que se plantea ante la ciudadanía desde Palacio Nacional. Sea para reducir, con los recortes ocasionados por los lineamientos de austeridad, las toneladas de grasa que llevan encima las dependencias de la burocracia; sea para intentar sobrepasar la trabazón de normas y trámites, junto a los enormes dispendios que plagan la eficacia de las mismas. La herencia dejada por el decadente periodo neoliberal llegó a un límite peligroso de sostener por más tiempo. La insurrección de los votantes fue terminal y precisa: no más de lo mismo. Sentencia que todavía no acaba de caer sobre las conciencias de aquellos renuentes al cambio.