Subrayó que no validará un padrón amafiado, amañado , y tiene la opción de llegar hasta el final: pero que quede claro que no soy responsable, ni tenía el padrón ni tengo incidencia en el padrón, voy a investigar el tipo de denuncia que tengo que hacer para determinar si procede una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o un proceso judicial.

A cuatro días de que empiecen las asambleas distritales –que forman parte del proceso interno de Morena para renovar su dirigencia nacional– y estatales, la secretaria general en funciones de presidenta de ese partido, Yeidckol Polevnsky, pidió posponer el proceso para principios de 2020 ante las irregularidades en un padrón de militantes que no tiene ni pies ni cabeza , y sostuvo que en este momento no hay condiciones (para el proceso), hay que reconocerlo honestamente .

El proceso está programado para comenzar con las primeras asambleas distritales este sábado 12 de octubre y concluirá con el Congreso Nacional el 23 y 24 de noviembre.

Polevnsky –quien también ha señalado su intención de aspirar a la dirigencia del partido en el proceso interno– dijo desconocer el número de afiliados, ya que no le fue entregado el padrón que estaba en manos de Gabriel García, ex secretario de organización del partido y hoy jefe de los llamados superdelegados federales. Rasuraron el padrón todo lo que pudieron y luego metieron gente que no debía estar , apuntó.

Sostuvo que en el proceso se está aceptando la participación de gente que sólo comprueba su afiliación con una credencial que puede ser falsa.