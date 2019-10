El mandatario ayer resaltó que la Cuarta Transformación que impulsa para México la hemos llevado a cabo de manera pacífica, pero no podemos nosotros culpar a nadie, juzgar a nadie; son las circunstancias que se presentan , cuando comentó que la historia de México no podría escribirse sin la participación de los guerrerenses.

“Ahora nosotros –afirmó, acompañado del gobernador, Héctor Astudillo, y de los integrantes del gabinete de salud– tenemos la dicha enorme de poder llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México sin violencia y vamos avanzando. La fórmula es sencilla, consiste en no permitir la corrupción .

López Obrador contó que ayer tuvo una larga jornada de trabajó que dio inicio en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, con la reunión del gabinete de seguridad, luego la conferencia de prensa y posteriormente recibió a una comisión de diputados de Estados Unidos, a los que les dijo: me tengo que ir pues voy a la Unión. Me voy en avión de línea (comercial) porque ya no hay avión presidencial. Entonces, si no llego al aeropuerto, me dejan .

Anunció que en Guerrero se pondrá el marcha Sembrando vida, con 25 mil hectáreas, lo que permitirá la creación de 25 mil empleos, así como el programa de mejoramiento de escuelas en casi 10 mil planteles, cuyos recursos se entregarán a la sociedad de padres de familia.

Una mujer pidió a gritos atender el hospital de Petatlán, y el mandatario le respondió que en el gobierno se están organizando para brindar atención a todos los pueblos, al destacar como una prioridad el sector salud.

Previamente, Felipe Abarca, director del Hospital Rural de la Unión, planteó entre las carencias del lugar que no cuentan con médico internista, residentes de pediatría ni de cirugía, además de agua potable. Esto último ofreció atenderlo el mandatario estatal.

Por la tarde, el Presidente retornó a la Ciudad de México.