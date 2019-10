Arturo Sánchez Jiménez y Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de octubre de 2019, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado respetaron la Constitución al aceptar la renuncia de Eduardo Medina Mora al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque no haya expuesto las causas graves que motivaron su dimisión, de acuerdo con el constitucionalista Diego Valadés.

En tanto, el constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Raúl Carrancá y Rivas aseguró que la Carta Magna no específica que un ministro, cuando renuncia a su cargo, deba explicar en ella los motivos que lo llevan a adoptar esa decisión, porque la Constitución no lo establece y quien califica si ésta es procedente o no es el Presidente de la República .