Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de octubre de 2019, p. 5

El Senado de la República aprobó por mayoría calificada la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en medio de fuerte discusión en la que los legisladores de Morena rechazaron que se le haya garantizado impunidad a cambio de dimitir, como señaló el panista Gustavo Madero y varios integrantes de su bancada.

Con 111 votos en favor, tres en contra y cinco abstenciones, el Senado aceptó la renuncia.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios habían pactado que no hubiera discusión, pero el PAN rompió el acuerdo y provocó que legisladores de Morena respondieran e hicieran fuertes cuestionamientos a Medina Mora.

El PRI no salió en defensa de quien fue nombrado ministro por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

No fue una renuncia apalabrada ni hay ningún pacto de impunidad , resaltó el senador Germán Martínez (Morena). Que se vaya, porque no nos sirve para nada una gente que miente, roba y traiciona a la nación , expuso su compañera de bancada Malú Micher, quien festejó desde la tribuna la salida de quien se va inmerso en la misma desconfianza y descontento con que arribó a la Corte , pero con la ignominia de su actuación a cuestas y con la vergüenza de no querer comparecer ante el Senado .

La morenista Lucía Trasviña resaltó que la Suprema Corte no puede más dar cabida a sujetos inmorales como Medina Mora.

Félix Salgado sostuvo: Está claro que Medina Mora encabezaba una banda de delincuentes dentro de la Corte y faltan más renuncias, las de otros ministros también muy atascados en la corrupción que no van a aguantar más .