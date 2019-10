Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de octubre de 2019, p. a15

Miguel González Míchel, técnico de Pumas, lamentó que los jugadores de su equipo no sean considerados para integrarse a las actuales selecciones nacionales, pese a que es uno de los pocos clubes que se dedica a formar futbolistas y apoya a sus canteranos.

En la selección mayor que competirá en la próxima Liga de Naciones de la Concacaf, el único jugador auriazul que fue convocado es Alan Mozo.

“Somos un equipo de cantera y no hemos tenido la suerte de tener ningún jugador en el Panamericano, en Sub 17 y, sin embargo, eso beneficia al futbol profesional, hay algo que no entiendo mucho. Con todo mi respeto a Jaime Lozano (técnico del Tri Sub 22) y Gerardo Martino (timonel de la selección mayor), tenemos futbolistas para que les echen un vistazo”, declaró ayer en conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de La Cantera.

Asimismo, el timonel español comparó a la selección mexicana con la de su país, cuando ésta aún no se coronaba campeona del mundo en Sudáfrica 2010, y afirmó que existen similitudes entre ambos representativos, por lo que consideró que el Tricolor podrá trascender a escala internacional en un futuro no muy lejano.