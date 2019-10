Eso me coloca entre las mejores a escala internacional, y eso como mexicana me deja muy orgullosa, muy satisfecha y con la mejor motivación para llegar a Tokio , dijo la atleta, quien dejó atrás la participación desafortunada que tuvo en el Campeonato Mundial de Kazajstán, previo a los Panamericanos, donde quedó eliminada en su primer intento.

“Fueron circunstancias, muchas; hubo mucha falta de comunicación entre los directores, nos mandaron al cinco para la hora a ese acto; no tuve tiempo de adaptación ni un entrenamiento; llegué directamente a la competencia, con las 36 horas de viaje, más las 12 de direrencia de horario, y pues nada qué decir: Me descalifiqué literalmente. No pude marcar, no hice nada, me vine en blanco, es la primera vez que me pasa en mi vida.

No quiero que suene a pretexto, pero la falta de interés de las autoridades sí se reflejó en ese proce-so , anotó la pesista, quien se reivindicó en Lima.

Es que a sus 46 años, Amalia parece imbatible en el alto rendimiento, pero lejos de considerarse así, lamenta la falta de apoyos a los jóvenes que vienen, pues asegura que muchos de ellos, que estaban en proceso de formación, han decidido retirarse tras perder, incluso, las becas de 2 mil pesos mensuales, cifra a la que habían sido reducidas las mínimas de 4 y 5 mil pesos.

Por ser medallista de oro parapanamericana, Amalia recibió los estímulos que otorgó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en total son de 60 mil pesos mensuales durante 12 meses en una sola exhibición. Sin embargo, señaló que la Conade los instó a utilizar ese recurso en la preparación, fundamentalmente en los viajes a competencias en otros continentes, de ellos y sus entrenadores, y aunque no son cifras despreciables, asegura que al menos ella, no le va a alcanzar rumbo a Tokio 2020.