Miércoles 9 de octubre de 2019, p. a14

Stuttgart. Simone Biles estableció un récord al conquistar el martes su medalla número 21 en un Campeonato Mundial de Gimnasia cuando Estados Unidos revalidó su título en la prueba combinada por equipos, por delante de las rusas e italianas, a menos de 10 meses para los Juegos Olímpicos de 2020.

Fue la medalla de oro número 15 que gana Biles en campeonatos mundiales y rompió el empate con la gimnasta rusa Svetlana Khorkina por la mayor cantidad de preseas obtenidas por una mujer en las justas del orbe. Quedó a dos medallas de igualar la cifra récord de 23 del ruso Vitaly Scherbo entre hombres y mujeres.

La cuádruple campeona olímpica tiene muchas opciones de superar al mito de la gimnasia artística, ganador de seis oros en Barcelona-1992 con el Equipo Unificado ex soviético, ya que Biles está clasificada para las cinco finales individuales en Stutttgart. Primero competirá en la final del concurso general el jueves y el fin de semana lo hará en suelo, salto, viga equilibrio y barras asimétricas.

Cada año se siente mejor porque estamos agrandando el legado , dijo Biles, de 21 años de edad. Trato de no pensar en los récords. Sólo hacer lo que me he propuesto, que es competir por mi país , anotó Biles, quien ha capitaneado al equipo de Estados Unidos en sus recientes cuatro títulos mundiales.

Las estadunidenses obtuvieron una anotación de 172.330 puntos para vencer a Rusia, sus perseguidoras inmediatas, por 5.801 puntos, y ganar su séptimo título seguido por equipos en Juegos Olímpicos o mundiales.