En contraste, la presidenta de la comisión, Patricia Terrazas Baca (PAN), alertó que con la reforma propuesta por el Ejecutivo, incluso un contribuyente no localizado sería enviado a prisión, sujeto a cancelación de sellos y congelamiento de cuentas. Eso es terrorismo fiscal , alegó.

La Cámara de Diputados acordó votar el 17 de octubre la Ley de Ingresos, y mientras Morena consideró que antes, el 15, debe aprobarse en el pleno la reforma para sancionar con prisión preventiva oficiosa la facturación falsa, el PAN acotó que esa no es la prioridad en la Comisión de Hacienda, sino los ingresos.

Delgado sostuvo que ambas se reunirán el viernes para discutir las modificaciones, para que se apruebe por el pleno el martes próximo, pero Terrazas Baca insistió que no. Antes, dijo, debe revisarse con Hacienda, los empresarios y legisladores porque es una reforma que causa temor y sería un golpetazo al sector empresarial si no se cuidan las formas .

Sostuvo que en el Código Fiscal de la Federación ya se sanciona la emisión de facturas falsas y que aprobar la reforma propuesta por el Ejecutivo implicaría aplicar prisión preventiva oficiosa incluso a contribuyentes que omitan presentar su declaración.

Se busca dar a los contribuyentes tratamiento igual que a un delincuente por portación de armas de fuego exclusivas del ejército, tráfico de drogas o asesinato , indicó.