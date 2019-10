Me duele ver la forma inhumana en que están viviendo los migrantes, ellos merecen vivir de mejor manera .

La activista Gladys Cañas, de la organización no gubernamental Apoyándolos a triunfar, dijo a Castro que los migrantes y sus parientes sufren en su travesía por México hacia la frontera toda clase de vejaciones y robos, por lo que al llegar a ciudades como Matamoros se sienten más inseguros.

Los migrantes no tienen agua, no tienen alimentos, los niños no van a la escuela y esto no puede continuar así; se tiene que terminar este programa en el que deben esperar en México, ellos tienen que cruzar a Estados Unidos.

El campamento que visitó Castro aloja a casi 2 mil migrantes que duermen a la intemperie, se bañan en el río Bravo y son alimentados por diferentes organizaciones religiosas que cruzan de Brownsville a Matamoros.

Migrantes y sus parientes esperan hacinados y sin recursos a que personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos los entreviste y decida si son candidatos a obtener asilo humanitario.