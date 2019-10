D

e entrada, Ricardo Monreal Ávila comete una vulgarización de la tarea senatorial, dado que pretende dar por válido formalmente el trámite de un asunto de alta importancia institucional como si se tratara de una plática cafetera entre conocidos: de manera indirecta, a través de un amigo común, se hizo enterar de la indisposición del aún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, para explicar las causas graves por las cuales debería proceder su renuncia a tan delicado cargo judicial, conforme el artículo 98 de la Constitución.

Según lo declarado por el doctor en derecho Monreal Ávila a periodistas, Medina Mora puede darse el lujo de no acatar la Constitución y el mismo Monreal, virtual jefe del Senado, puede concederse la licencia de aceptar que el mencionado ministro ni siquiera se digne atenderlo personalmente: Yo lo busqué por medio de otra persona. La respuesta suya fue a través de un amigo. No me ha contestado de manera directa; yo no he hablado con él, ha sido a través de interpósita persona confiable. Nosotros queríamos expresarle que hay disposición del Senado, por si él tenía un interés de comunicar algo (https://bit.ly/2ATg1R8, nota de El Universal).

De ser el Legislativo un Poder que se respetara, debería conminar formalmente al mencionado Medina Mora, a través de la Cámara de Senadores, para que suministre la información exacta de la razón por la cual pretende dejar la Corte. Igualmente, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debió negarse a aceptar la renuncia en tanto no se precisara la multicitada causa grave que la Constitución en vigor establece como la única razón para que proceda una renuncia de ese tipo.